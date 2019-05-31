​Можно ли ребенку без прививки ходить в детсад: в Украине принято окончательное решение

Верховный суд Украины признал законным запрет посещать детские сады детям, которым не сделали обязательные прививки.

Соответствующее решение опубликовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Данное дело рассматривалось в судах разной инстанции по иску матери ребенка, которого отказались принимать в детский садик из-за отсутствия прививки. Вакцинировать своего ребенка женщина отказалась "из-за недоверия к вакцинам". Суд первой инстанции в Хмельницкой области встал на сторону женщины, но садик подал апелляцию.

Нынешнее решение Верховного суда является окончательным, сообщила в Facebook и.о. министра здравоохранения Украины Уляна Супрун.

“Родители действительно имеют право выбирать форму обучения ребенка, но государство для соблюдения прав ребенка на дошкольное образование и обеспечение безопасности и здоровья всех детей, устанавливает определенные правила реализации такого права. Министерство здравоохранения Украины продолжает настаивать на обязательной вакцинации и отстаивать приверженность доказательной медицины”, - сообщила и.о. министра.

По словам Супрун, вакцинация украинцев является вопросом национальной безопасности.

“Прививка - это единственный действенный способ защитить себя и своих детей от опасных болезней. Отсутствие прививок, особенно при сложной эпидемиологической ситуации, подвергает опасности не только вашу семью, но и многих людей вокруг”, - добавила она.

Как сообщал “Апостроф”, ранее в Украине обнародовали статистику смертности от кори.