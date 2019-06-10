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​Когда по мосту Путина начнется железнодорожное сообщение: оккупанты назвали новые сроки

понедельник, 10 июня 2019, 16:45
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Движение по железнодорожной части Керченского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, продажа билетов запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения.

Об этом сообщил и.о. гендиректор ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василий Назарян в ответе на информационный запрос ТАСС.

В КЖД отметили, что первые два поезда будут отправлены по направлению Севастополь-Санкт-Петербург и Симферополь-Москва. Перед началом курортного сезона в апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов.

Пассажирские поезда будут ездить в Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию из Краснодара, Мурманска, Екатеринбурга и других городов РФ. Среднее время нахождения в пути поезда Москва-Симферополь составит 35 часов. Отмечается также, что запуск скоростных поездов с материковой части России в Крым не планируется.

Ранее сообщалось, что железнодорожное сообщение по Керченскому мосту хотят протестировать в конце лета. Строительство железнодорожной части Керченского моста и подхода со стороны Керчи должно завершиться до декабря 2019 года. Заказчиком проекта выступил Росжелдор, подрядчиком - Стройгазмонтаж Аркадия Ротенберга, который строит весь мост.

Как сообщал "Апостроф. Экономика", Принудительные путевки: сети насмешило фото транспорта для туристов в Крыму.

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