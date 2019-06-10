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Принудительные путевки: сети насмешило фото транспорта для туристов в Крыму

понедельник, 10 июня 2019, 05:28
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На популярном курорте в оккупированном Крыму, Партените, заметили группу отдыхающих рядом с грузовиком, похожим на автомобиль для перевозки заключенных (автозак).

Соответствующее фото было опубликовано на Twitter странице RoksolanaToday&Крым.

По словам автора поста, "автозак" предназначен именно для перевозки туристов. Необычный транспорт возит людей к популярному среди отдыхающих парку "Айвазовский".

"Партенит. Доставка до Айвазовки. Туристический автозак. Путевки в Крым, от которых не откажешься", – с сарказмом пишет блогер.

Напомним, как сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму рассказали жителям об отмене роуминга между РФ и полуостровом, однако информация оказалась неправдивой.

Кроме того, ранее в сети в очередной раз высмеяли количество туристов на аннексированном полуострове.

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