​У трех украинских туроператоров отобрали лицензии: список компаний

Лицензии трех украинских туроператоров аннулировало Министерство экономического развития и торговли Украины (МЭРТ).

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра экономического развития Украины Михаил Титарчук.

Он уточнил, что Департамент туризма и курортов Министерства экономического развития и торговли Украины провел 13 проверок. По их результатам оказалось, что только четыре туроператора добросовестно выполняют установленные лицензионные условия.

По результатам проверки аннулированы лицензии трех компаний: "Сеть агентств "Горячие туры", "Лаки-тур", "Дионис-Прага-Украина". Еще семь проверенных туроператоров выполняют условия лицензии частично, и им было поручено устранить нарушения.

"Три туроператора остались без своих лицензий из-за игнорирования утвержденных правительством условий. Что это значит? Что в Украине станет меньше на несколько тысяч обманутых туристов", - написал Титарчук.

Как сообщал “Апостроф”, ранее Кабинет министров Украины принял изменения в лицензионные условия на предоставление туроператорской деятельности.