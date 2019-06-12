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​В Украине заморозили работу крупного авиаперевозчика: названа причина

среда, 12 июня 2019, 14:41
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Барышевский райсуд Киева 24 мая принял постановление, которым приостановил лицензию на перевозку пассажиров украинской авиакомпании SkyUp.

Об этом говориться в решении суда.

Истец, обозначенный в постановлении как ОСОБА_1, обвинил компанию в систематическом невыполнении обязательств перед клиентами, задержках рейсов и отсутствии контроля за выполнением норм авиабезопасности.

В SkyUp сообщили, что 5 июня обжаловали данное решение суда в Киевском апелляционном суде.

"Суд данной инстанции не имел права выносить определение относительно приостановления действия лицензии (…), поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок являются Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины", - говорится в комментарии компании.

Также авиаперевозчик отмечает, что иск подан человеком, "который никогда не покупал билеты в SkyUp и соответственно никогда не являлся ее клиентом", что, по мнению компании, подтверждает неправомерность действий судьи, вынесшего определение.

"Данное определение никак не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции. SkyUp Airlines работает в обычном режиме, все рейсы выполняются", - сказано в сообщении.

На ситуацию вокруг SkyUp отреагировал министр инфраструктуры Владимир Омелян. "Пока я министр инфраструктуры, SkyUp будет летать и компании ничего не угрожает", - написал он в Facebook.

"Все пассажиры могут быть уверены, что это стабильная авиакомпания, которая предоставляет качественные и дешевые услуги и никакие политические "решения" рейдеров не повлияют на ее работу и развитие", - добавил он.

Омелян также обратился в своем посте к президенту Владимиру Зеленскому и посоветовал ему набрать "известный" номер и спросить, что происходит.

"И сразу можете спросить, когда в Днепр будет летать дешево", - написал министр

Как сообщал "Апостроф", еще одна европейская авиакомпания запускает полеты в Украину: названа цена билетов.

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