​Жители Керчи бьют тревогу: новые данные о состоянии путинского моста в Крым

Строительство Керченского моста между оккупированным Крымом и Таманским полуостровом России привело к уменьшению глубины Керчь-Еникальского канала.

Об этом заявил российский гидрогеолог Юрий Медовар, передает "Обозреватель".

"Они (оккупанты - ред.) сделали дамбу слева и справа, перекрыли течение, нарушив водообмен между Черным и Азовским морем. Там очень много проблем", - сказал эксперт.

Строительство моста, по его словам, уже привело к уменьшению глубины канала в его центральной части, где проходят суда. Это также вызывает “цветение” воды в акватории Азовского моря вблизи пролива.

"В Керченском проливе будет болото, там будет полная задница, простите за выражение", - сказал Медовар.

"Этот мост надо разбирать к чертовой матери. Его строительство было колоссальной ошибкой, он там никому не нужен", - добавил он.

Как сообщал "Апостроф", ранее строители оккупантов завершили укладку шпал и рельсов на первом железнодорожном пути незаконно построенного Крымского моста.