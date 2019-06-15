Готовятся к новому празднику: оккупанты похвастались свежими фото и видео Керченского моста

Строители оккупантов завершили укладку шпал и рельсов на первом железнодорожном пути незаконно построенного Крымского моста.

Об этом сообщает "Керчь Инфо".

Отмечается, что по маршруту, который строится,поезда будут ходить с оккупированной территории Украины в Россию.

Для постройки путей было использовано 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал было уложено для создания колеи длиной 19 км.

"Пройден ещё один этап строительства Крымского моста: первый железнодорожный путь соединил берега. В ближайшее время проведём финальную стыковку звеньев второго пути. Далее будет выполнен целый комплекс работ по обустройству этих путей всем необходимым для организации железнодорожного движения. Идём с небольшим заделом, несмотря на сложную, насыщенную штормами зиму", – рассказал российский бизнесмен, приближенный к президенту РФ Путину Аркадий Ротенберг.

Также в процессе постройки находится железнодорожная станция Керчь-Южная с вокзалом, общей вместительностью 200 человек.

Как сообщал "Апостроф", движение по железнодорожной части Керченского моста, по сообщениям оккупантов, откроется в начале декабря, продажа билетов запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения.