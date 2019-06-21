Часть жителей Киева на полгода оставят без популярного транспорта

С 22 июня начнется капитальный ремонт путепровода на пересечении проспектов Комарова и Леся Курбаса с железной дорогой Киев-Волынский-Святошин, из-за чего будет ограничено движение транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Как сообщили в КК "Киевавтодор", движение в направлении центра города через мост будет закрыто с 00:00 22 июня.

В коммунальном предприятии уточнили, что первым этапом работ будет ремонт трамвайного полотна, тротуаров и проезжей части в направлении центра города, который планируется завершить до конца текущего года.

В связи с этим с 22 июня движение трамваев №1 и №3 будет ограничено.

На время реконструкции "Киевпастранс" организует короткий бесплатный трамвайный маршрут №2 от ул. Академика Королева до станции "Ромена Роллана".

Также будет организован автобусный маршрут №3Т от станции "Кольцевая дорога" до станции "Старовокзальная" через просп. Леся Курбаса и ул. Космонавта Комарова.

Еще один автобусный маршрут №4 будет ездить от Михайловской Борщаговки до Индустриального путепровода через Отрадный проспект.

В "Киевавтодоре" отметили, что ранее мост, который закрывают для транспорта, был признан аварийным. Последний раз путепровод капитально ремонтировался в 1965 году.

"Ремонтные работы на трамвайном полотне – это первоочередная задача, чтобы как можно быстрее восстановить движение трамваев. С началом нового дорожно-строительного сезона 2020 года начнется второй этап работ – ремонт проезжей части и тротуаров в направлении Кольцевой дороги", – отмечают в корпорации.

Как сообщал "Апостроф", министерство инфраструктуры Украины выделило на ремонт взлетно-посадочной полосы Днепра 7,7 млн грн.