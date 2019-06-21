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​В воскресенье проспект Победы в Киеве будет перекрыт: названа причина

пятница, 21 июня 2019, 16:56
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Движение транспорта по проспекту Победы в районе реконструкции Шулявского путепровода полностью ограничат 23 июня с 01:00 до 12:00.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Как отметили в пресс-службе, в связи с началом монтажа металлоконструкций нового Шулявского путепровода, 23 июня запланирована их перевозка через проспект Победы.

В коммунальном предприятии "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и внимательно соблюдать правила дорожного движения, чтобы избежать аварийных ситуаций на дороге.

Напомним, реконструкция Шулявского путепровода в Киеве началась в марте 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", мэр Киева Виталий Кличко опубликовал масштабное видео демонтажа старого Шулявского моста, снятое с нескольких ракурсов с использованием эффектных способов съемки и монтажа.

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