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Мэр Киева Кличко поделился захватывающим видео демонтажа Шулявского моста

четверг, 18 апреля 2019, 14:43
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Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал масштабное видео демонтажа старого Шулявского моста, снятое с нескольких ракурсов с использованием эффектных способов съемки и монтажа.

Запись он выложил на своей странице в социальной сети Facebook

На момент четверга, 18 апреля, рабочие продолжают демонтаж частей Шулявского путепровода. Эксперты высоко оценивают скорость выполнения работ. Первый этап - полный демонтаж конструкций моста - завершится уже к концу месяца.

"На Шулявском путепроводе завершают демонтаж прогонов моста над проспектом Победы. До конца апреля путепровод демонтируют полностью", - написал мэр Кличко.

Работы на объекте продолжаются беспрерывно, Шулявский мост разбирают на блоки, которые затем утилизируют. Рабочие для этого используют "мегадомкрат" - его привезли из Нидерландов, он называется ABC, разработан и собран компанией Mammoet. Домкрат позволяет в короткие сроки разбирать и собирать мосты, и это осуществляется большими модульными блоками - путепровод разрезают и разбирают на части, которые затем вывозят.

Важно, что основную часть работ пытаются осуществлять в темное время суток, чтобы минимизировать проблемы, связанные с перекрытием движения.

Реконструкция путепровода продолжается уже месяц, ее начали 17 марта. По оценкам экспертов, работы продлятся примерно 17 месяцев, а проезд по новому мосту откроют уже к концу этого года.

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