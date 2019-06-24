понедельник, 24 июня
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.95
Меню
Экономика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

24 июня

18:59
Покушение на украинского разведчика в Киеве: раскрыты новые неожиданные подробности
18:49
ГБР пресекло растрату госсредств на тендере "Киевского бронетанкового завода" - Варченко
18:45
Суд принял решение по подозреваемому в убийстве 9-летнего мальчика в Киеве: фото
18:45
15 идей нежного летнего маникюра для коротких ногтей: фото
18:44
Мира снова нет, но обсуждаем НАТО: Рабинович приравнял политику Зеленского к Порошенко
18:36
В Днепре разгорается скандал из-за технических кандидатов в депутаты
18:30
В Киеве закроют аэропорт: что известно
18:19
​Владелец "Прямого" допустил продажу телеканала: назначен новый менеджмент
18:15
Вратарь "Динамо" перешел в европейский клуб
18:15
Боевики стягивают тяжелую военную технику к передовой на Донбассе: видео
17:54
Тело прятали в морозилке: появились новые детали страшного убийства девочки под Одессой
17:45
У Зеленского запланировали новую реформу правительства: стали известны детали
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Владелец "Прямого" допустил продажу телеканала: назначен новый менеджмент

понедельник, 24 июня 2019, 18:19
переглянути новину українською

Формальный владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко допустил продажу телеканала Петру Порошенко.

По данным источников "Детектор медиа", об этом Макеенко заявил в ходе встречи с коллективом "Прямого канала", в которой также участвовали пятый президент Петр Порошенко и народный депутат Виктория Сюмар.

По словам источников, на собрании не шла о возможной продаже канала или сокращении финансирования.

"Владимир Макеенко сказал, что канал не продается, а если он его кому-то и продаст, то только Петру Порошенко", – передал источник.

На встрече Макеенко представил коллективу телеведущую Светлану Орловскую в качестве новой руководительницы "Прямого канала". По словам источника, Светлана Орловская заменит генеральную директора Евгению Захарову.

Другой источник уточнил, что Светлану Орловскую представили как временную руководительницу канала. О других кадровых изменениях ничего не сообщали.

Светлана Орловская стала ведущей "Прямого канала" с запуском канала в августе 2017 года. До этого она работала ведущей на телеканалах "112 Украина" и NewsOne.

Ранее, 3 июня, с "Прямого канала" уволился генеральный продюсер Алексей Семенов. 14 июня стало известно, что он возглавил вновь медиахолдинг "Новости" соратника Виктора Медведчука – Тараса Козака, в который вошли телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Как сообщал “Апостроф”, в ближайшее время глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук планирует купить еще два телеканала - "Прямой" и "Пятый канал", снова через своего близкого соратника Тараса Козака.

18 июня владелец "Прямого канала" Владимир Макеенко опроверг информацию о возможной продаже телеканала соратнику Виктора Медведчука – Тарасу Козаку.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Атака на SkyUp: большая игра с опасным сценарием для Украины

"Умная страховка" для авто: как заплатить меньше

Свалка автохлама: почему Рада пошла на поводу у "евробляхеров"

В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: