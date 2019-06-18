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Медведчук собрался купить еще два известных телеканала: первые подробности

вторник, 18 июня 2019, 17:48
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В ближайшее время глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктор Медведчук планирует купить еще два телеканала - "Прямой" и "Пятый канал", снова через своего близкого соратника Тараса Козака.

Об этом "Апострофу" сообщили осведомленные источники.

Такая договоренность, по словам собеседника, уже достигнута с экс-президентом Петром Порошенко, с которым аффилированы данные телеканалы, но с учётом сохранения 25% квоты экс-президента и его окружения, а также представительства его политической силы в эфирах.

Сейчас по данным "Апострофа" переговоры еще продолжаются, но предварительная договоренность уже достигнута.

Кроме того, переформатируется и телеканал "Наш", принадлежащий нардепу Евгению Мураеву.

"Учитывая непростые отношения между Медведчуком и Ахметовым, последний будет создать альтернативу Медведчук-тв именно среди новостных каналов, уже есть договоренность с Мураевым, он будет вкладывать туда деньги, переименуют канал, туда пригласят Шустера вести программу" – отметил собеседник.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", журналисты телеканала ZIK начали покидать свои должности после того, как его владельцем стал депутат Верховной Рады Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку.

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