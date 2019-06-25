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​Кому принадлежит украинский телеэфир: журналисты назвали шесть бизнес-групп

вторник, 25 июня 2019, 12:24
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Все телевизионное пространство Украины разделено между шестью олигархами.

Об этом говорится в статье БизнесЦензора, который проанализировал принадлежность крупнейших общественно-политических телеканалов Украины.

Олигарху Виктору Пинчуку - владельцу трубно-колесной компании Interpipe и нефтегазовых активов - принадлежит телевизионный холдинг StarLightMedia, который объединяет шесть телеканалов: ICTV, Новый, СТБ, М1, М2 и канал Вот. Канал ICTV входит в тройку самых популярных каналов страны.

Вторыми по популярности являются телеканалы олигарха Игоря Коломойского. В его холдинг "1 + 1 Media" входит шесть каналов, но ключевым из тройки самых популярных в Украине является "1 + 1".

Тройку топовых телевизионных холдингов замыкает Медиа группа "Украина", принадлежащая самому богатому украинцу Ринату Ахметову. В то же время, у канала "Украина" самые высокие рейтинги.

На четвертой позиции медиахолдинг олигарха Inter Media Group Дмитрия Фирташа, который находится в Австрии в ожидании решения об экстрадиции в США по подозрению в коррупции. Ключевым каналом группы является Интер. Миноритарным партнером Фирташа по Интеру является нардеп Сергей Левочкин.

Одиозный политик и бизнесмен Виктор Медведчук за год стал владельцем трех телеканалов: 112, NewsOne и ZIK. О покупке последнего - ZIKa у львовского бизнесмена Петра Дыминского стало известно неделю назад. 112, NewsOne и ZIK вошли в новосозданный медиахолдинг "Новости", который возглавил Алексей Семенов.

На последнем месте два телеканала из орбиты пятого президента Петра Порошенко. При этом у 5 канала, который ему официально принадлежит, самые низкие рейтинги среди семи всеукраинских новостных телеканалов. А телеканал "Прямой", который записан на бывшего регионала Владимира Макеенко, находится на третьем месте в категории новостных телевизионных каналов.

Как сообщал "Апостроф", Порошенко собрал журналистов "Прямого" за закрытыми дверьми: подробности встречи.

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