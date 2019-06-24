Порошенко собрал журналистов "Прямого" за закрытыми дверьми: подробности встречи

Одной из целей встречи экс-президента Петра Порошенко с журналистами и редакторами телеканала "Прямой" была успокоить персонал в связи с появившейся информацией о продаже канала главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктору Медведчуку.

Об этом "Апострофу" стало известно из собственных источников

"Собрали часть журналистов, был Макеенко (Владимир Макеенко, номинальный владелец телеканала, – прим. ред.), который сказал, что если будет продавать канал, то Порошенко узнает об этом первым. Этот разговор происходил при самом Порошенко. Главная цель - успокоить всех, что канал не продают Медведчуку, но многие поняли, что это до выборов так, а что после выборов промолчали. Также на этой встрече представили Светлану Орловскую как нового руководителя канала вместо Евгении Захаровой" - отметил источник.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Виктор Медведчук через своего близкого соратника Тараса Козака планирует купить еще два телеканала – "Прямой" и "Пятый канал". Руководство телеканалов информацию о продаже не подтвердило. При этом Владимир Макеенко заявил о готовности рассмотреть покупку каналов "112" и "ZiK", а руководитель "5 канала" Владимир Мжельский по поводу телеканалов Порошенко сказал, что, возможно, "их станет больше".