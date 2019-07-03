​Когда украинцев могут оштрафовать за авто на газу: опубликовано пояснение

Штраф за незарегистрированную газовую установку на авто законный только в случае составления соответствующего акта проверки техсостояния транспорта.

Об этом сообщает "Дорожный Адвокат" в Facebook.

Сообщается, что установка ГБО на машину считается переоборудованием и должна быть согласована с сервисным центром МВД. Кроме того, она должна быть вписана в свидетельство о регистрации автомобиля.

В противном случае не зарегистрированное или установленное с нарушениями газобалонное оборудования приведет к штрафу. Повторное нарушение в течении года влечет за собой лишение водительских прав на 3-6 месяцев.

В сообщении отмечается, что во время выписывания штрафа наличие газовой установки на авто правоохранители должны подтвердить актом проверки технического состояния автомобиля, а не просто "на глаз". Соответственно взыскания без составления такого документа – незаконно.

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