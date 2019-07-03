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Украинцам грозят штрафы и исправительные работы: Богомолец пояснила свою борьбу с матами

среда, 03 июля 2019, 13:25
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Законопроект нардепа Ольги Богомолец "О противодействии сквернословию" (другое официальное название – "о дематюкации языка") предусматривает штрафы и исправительные работы в наказание за употребление нецензурной брани.

Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

Так, предполагается штраф 680−1275 гривен за маты или "оскорбительное приставание к гражданам". Альтернативное наказание — 40−60 часов общественных работ, или исправительные работы на срок 1−2 месяца с отчислением 20% заработка; или админарест до 15 суток.

Если же нарушение осуществило публичное лицо, то ему грозит наказание в виде штрафа 1275−1700 гривен, или общественных работ на 40−60 часов, или исправительных работ в течение 1−2 месяцев с отчислением 20% заработка, или админареста до 15 суток.

Кроме того, правительству предлагают создать перечень слов и выражений, которые будут определяться как нецензурная брань.

Слово будет считаться нецензурным, в том числе, при изменении любой буквы.

Выступая в Верховной Раде, Богомолец сказала, что цель законопроекта — дать определение сквернословию и предотвратить употребление ненормативной лексики в публичном пространстве.

"Этот закон исключительно о публичных лицах. О публичном пространстве и о средствах массовой информации. В этом законе предлагается дать определение сквернословию, определение алфавитного порядка слов, которые нельзя употреблять в публичном пространстве публичным лицам", — отметила она.

По словам Богомолец, СМИ также должны нести ответственность, если они ретранслируют нецензурную лексику спикеров.

Она убеждена, что этот законопроект является частью борьбы за чистоту украинского языка.

"Принимать закон об украинском языке и не вычищать язык от совершенно не присущих украинской культуре… это не наше, не украинское, это еще один аспект. Украинцы никогда не матерились и не употребляли брань ниже пояса", — сказала Богомолец.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пользователи соцсетей бурно обсуждают новый законопроект о "дематюкации".

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