​"Укрзализныця" задумала "революцию" в обслуживании пассажиров: фото новинки

Украинский государственный ж/д перевозчик "Укрзализныця" изучает возможность заменить традиционные стеклянные стаканы с металлическими подстаканниками на бумажные.

Об этом сообщил глава компании Евгений Кравцов.

"Вместо традиционных подстаканников обсуждаем такой вариант. Что скажите?", - написал он на своей странице в Facebook, опубликовав изображение бумажного стакана.

При этом, в комментариях к своему посту Кравцов добавил, что классические стаканы компания не намерена убирать полностью.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что "Укрзализныця" планирует передачу железнодорожных вокзалов в концессию в конце 2020 - начале 2021 года.