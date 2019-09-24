В Украине вводят новые штрафы за разрушение дорог: названы суммы

В издании "Голос Украины" опубликовали законопроект №1047, который предусматривает штрафы за разрушение дорог перегруженным транспортом.

Документ вступит в силу в следующий день после опубликования.

Соответственно, уже в среду, 25 сентября, закон вступит в силу.

Документом устанавливается, что:

за превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 5% до 10% при перевозке груза без соответствующего разрешения налагается штраф в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан;

превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм от 10% до 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан;

превышение установленных законодательством габаритно-весовых норм более 20% при перевозке груза без соответствующего разрешения - штраф в размере двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как писал "Апостроф", Европейская бизнес ассоциация выступает за пересмотр принципа автоматической индексации тарифа на грузоперевозки, ранее предложенный компанией "Укрзалізниця".