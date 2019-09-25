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​В Украине подал в отставку топ-чиновник, приехавший из Польши

среда, 25 сентября 2019, 10:28
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И.о. главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак подал премьер-министру Алексею Гончаруку заявление об отставке в связи с окончанием своей трехлетней каденции.

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя "Укравтодора", - цитирует пресс-служба Новака.

При этом он отметил, что в дальнейшем готов помогать как премьер-министру, так и следующему руководителю "Укравтодора".

"Я приехал в Украину, чтобы имплементировать европейские стандарты к реалиям украинской дорожной сферы. Счастлив был начать изменения в инфраструктуре Украины и видеть, как день за днем меняется ее дорожная карта. Украина - в моем сердце", - добавил Славомир Новак.

Славомир Новак - польский политик, бывший министр транспорта и водного хозяйства Польши (2011-2013 гг.). С октября 2016 года назначен исполняющим обязанности председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

Как сообщал "Апостроф", Новак обещал оказывать помощь премьер-министру Алексею Гончаруку и новому руководителю "Укравтодора".

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