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Глава "Укравтодора" подал в отставку: названа причина

вторник, 24 сентября 2019, 18:40
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Глава Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак подал заявление об отставке.

О своем решении он сообщил премьер-министру Украины, говорится в пресс-службе "Укравтодора".

Заявление об отставке было подано в связи с завершением трехлетней каденции на этой должности.

"Еще несколько недель назад в связи с окончанием трехлетней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя "Укравтодора", - сказал он.

При этом Новак обещал оказывать помощь премьер-министру Алексею Гончаруку и новому руководителю "Укравтодора".

Также отмечается, что 1 октября Новак публично отчитается о результатах своей работы. К этому времени может быть назначен новый глава ведомства.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в "Укравтодоре" работают над инициативой платного проезда по трассам для грузовых автомобилей.

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