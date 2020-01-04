Заворотнюк поделилась теплым новогодним фото с мужем и ребенком

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием, в новогодние праздники показала светлое семейное фото.

Фотографию опубликовала на странице в Instagram.

На фото звезда вместе с близкими - мужем Петром Чернышевым и младшей дочерью Милой.

"От Анастасии и всей семьи мы хотим пожелать вам добра, здоровья и благополучия! Пусть наступающий год станет счастливым, пусть он выполнит ваши главные желания! Всем вам Настя переводит огромные поздравления и благодарит за поддержку, за ваши молитвы и то душевное тепло, которое вы дарите. Всего наилучшего вам и вашим близким! Большое спасибо всем! " - говорится в посте Заворотнюк от 31 декабря.

Напомним, актриса Анастасия Заворотнюк, звезда сериала "Моя прекрасная няня", уже несколько месяцев находится в одной из клиник Москвы, где ей оказывают услуги. В этом же медучреждении были замечены и ее родные. Несмотря на отсутствие официальной информации, комментариев родных или представителей знаменитости, СМИ приписывают ей рак головного мозга.

Как писал "Апостроф" ранее, б лизьки актрисы Анастасии Заворотнюк, которая вот уже несколько месяцев по неизвестным причинам находится под наблюдением врачей (в это время СМИ утверждают, что актриса борется с раком мозга), высказались об очередных "новости" на страницах желтой прессы.