Кузьма Скрябин пять лет назад погиб в ДТП: его главные песни и высказывания о политике и войне

В воскресенье, 2 февраля, в Украине вспоминают одного из самых ярких музыкантов, лидера группы Скрябин Андрея Кузьменко, погибшего ровно пять лет назад в ДТП в Днепропетровской области.

Кузьма, как называли погибшего музыканта, запомнился не только своими песнями, но и высказываниями, в частности, о последних событиях в стране.

"Я за Майдан, но если люди поднимаются сами. А чтобы сами они встали, нужно быть готовым к тому, что никто тебе не купит автобус", - так описывал Андрей Кузьменко свое отношение к событиям Революции Достоинства.

Кузьма не скрывал, что общается с некоторыми российскими артистами, но при этом подчеркивал, что важно изменить сознание самих украинцев, а не звезд из России, которые окружены пропагандой.

"Переписываюсь с Лолитой. Но стараюсь не поднимать острые темы. Я понимаю, что не изменю ее мнение, так как она 24 часа под влиянием своей пропаганды. Я не распыляюсь, чтобы переубедить кого-то. Главное – переубедить наших людей", - говорил в интервью Андрей Кузьменко.

Позже стало известно, что Кузьма без лишней огласки занимался волонтерской помощью украинским бойцам на фронте, однако к концертам на передовой относился скептически.

"Ребятам с передовой "до одного места", кто перед ними выступает. Никакие выступления боевой дух не поднимают, когда они не знали чем воевать, против кого и при этом их "сдавали". Приехать, поднять настроение и уехать – это кощунство", - говорил музыкант.

После трагической гибели у Кузьмы остались жена Светлана Бабийчук и единственная дочь Мария-Барбара Кузьменко.

Вдова музыканта является основательницей "Фонд имени Кузьмы Скрябина" и продолжает благотворительную деятельность мужа, помогая детским домам, больницам, занимается волонтерской деятельностью и поддерживает украинских военных. С 2014 года Кузьма активно помогал фронту и посещал раненых военных в госпиталях.

Когда погиб Андрей Кузьменко, его дочери Марии-Барбаре (Кузьма называл ее Бася) было 17 лет, она очень тяжело переживала смерть отца и нуждалась в помощи специалистов.

20 декабря 2019 года девушка вышла замуж за молодого человека, который вместе с ней учится в Киевском медицинском университете.

После смерти Андрея Кузьменка остались его песни, некоторые из которых стали знаковыми для своего времени.

Первый клип был снят еще в 1989 году в Новояворовске Львовской области на песню под названием "Чуєш біль".





Песня о войне "Годинник", которую после смерти Кузьмы назвали пророческой, вошла в первый в Украине двойной альбом, который издала группа Скрябин в 1997 году.





В 2003 году появилась чувственная баллада "Спи собі сама", которая мгновенно завоевала огромную популярность. На этот хит "нулевых" годов делали каверы самые разные музыканты – от участников талант-шоу до Андрея Хлывнюка из группы "Бумбокс".





Еще одним известным кавером была песня 2006 года "Шампанські очі", которая стала одним из главных хитов группы Дмитрия Шурова "Pianoбой".





Кузьма был известен как автор многих шутливых и сатирических песен, среди которых - его хит 2011 года "Маршрутка". На песню было снято две версии клипа, длинная получилась целым короткометражным фильмом с большим количеством ненормативной лексики.





В 2012 году Кузьма неожиданно написал лирическую песню про маму, которая стала на столько популярной, что теперь ее обязательно выполняют музыканты на свадьбах, выпускных и других мероприятиях, где возникает необходимость выразить нежные чувства к матери.





Клип на композицию "Дельфины" с юбилейного альбома "25" невольно стал памятником Кузьме. Его впервые опубликовали в интернете 1 февраля 2015, а утром следующего дня музыкант погиб в ДТП.

Напомним, что Андрей Кузьменко разбился в аварии около 8.20 2 февраля 2015 года в Криворожском районе Днепропетровской области. Его внедорожник Toyota Sequoia столкнулся с грузовиком ГАЗ-53.

Как раньше сообщал "Апостроф", на киевской "Площади звезд" у ТРЦ "Гулливер" появилась табличка памяти легендарного музыканта Кузьмы Скрябина.