Украинцы высказались за Гриценко в качестве единого кандидата от демократов - опрос

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко стал лидером среди представителей демократической оппозиции, которого украинцы хотят видеть в качестве единого кандидата.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Как сообщается, респондентам предложили ответить на вопрос "Кто из перечисленных потенциальных кандидатов, на ваш взгляд, должен быть единым кандидатом в президенты от демократических сил?". Отмечается, что список насчитывал шесть человек.

По результатам опроса Гриценко получил поддержку 50% респондентов.

Второе место занял Святослав Вакарчук, в поддержку которого высказались 20,5% опрошенных. В тройку лидеров также попал Андрей Садовый, которого поддерживают 13,3% респондентов.

Исследование было проведено с 20 ноября по 17 декабря во всех областях Украины, кроме автономной республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В результате полевого этапа были собраны 2034 анкеты.

Как сообщал "Апостроф", недавно кандидатуру Гриценко на выборах президента в 2019 году поддержали такие политики как Виктор Чумак, Николай Катеринчук и Николай Томенко.