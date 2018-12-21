Путин-черт и волшебник Сеня: в сети появились яркие фотожабы с известными политиками

В сети представили, как выглядели бы герои популярных фильмов, если бы их роли исполняли украинские (и не только) политики.

Фотожабы опубликованы на Facebook странице "Сегодня".

Так, в "Вечера на хуторе близ Диканьки" вставили Юлию Тимошенко в роли Солохи, а Черт получился подозрительно похож на президента России Владимира Путина.

Виталий Кличко и Петр Порошенко поучаствовали в "Иронии судьбы или с легким паром".

Олег Ляшко предстал в обличии Гринча, похитителя Рождества.

Ульяна Супрун попала в советскую экранизацию сказки "Морозко", а Арсений Яценюк – сел на метлу в роли самого Гарри Поттера.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети публиковали новые фотожабы о введении военного положения в Украине глазами россиян.