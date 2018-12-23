Путин должен встревожиться: британский министр пригрозил Москве из Украины

Разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87), который прибыл в Украину в среду, 19 декабря, должен стать тревожным сигналом для президента России Владимира Путина и может стать не единственным кораблем, присланным в Украину.

Об этом заявил британский министр обороны Гэвин Уильямсон, который посетил Одесский морской порт, где пришвартовался корабль, передает Обозреватель.

"То, о чем мы говорим России, то, о чем мы говорим президенту Путину... Они не могут продолжать действовать, игнорируя международные законы или международные нормы", — заявил он.

По его словам, присутствие HMS Echo свидетельствует о поддержке Украины со стороны Великобритании в противостоянии с российской агрессией. Он добавил, что HMS Echo, может стать не единственным кораблем, что его государство может перебросить в порты Украины.

Как сообщал "Апостроф", в НАТО сделали заявление по Керченскому кризису и дали Путину последний шанс.