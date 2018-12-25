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Никакой азировки: в Украине начнут наказывать за неуважение к украинскому языку

вторник, 25 декабря 2018, 05:32

Согласно с новым законом о государственном языке, который будет рассматривать во втором чтении Верховная Рада, в Украине должностных лиц за неуважение к государственному языку будут увольнять с работы, а госучреждения – штрафовать.

Об этом рассказал в эфире ObozTV вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко

На вопрос, планируется ли для нарушителей языкового закона уголовная ответственность, Кириленко ответил: "Неуважение к языку недопустимо с точки зрения норм этого закона, но уголовной ответственности не предусмотрено. Вместо этого предусмотрена административная ответственность в виде санкций и штрафов. Сначала может быть предупреждение должностным лицам за нарушение закона".

Вице-премьер сообщил, что законом будет создана должность уполномоченного по вопросам государственного языка. К уполномоченному будут поступать жалобы относительно того, что служебные лица во время выполнения своих обязанностей не используют украинский язык вопреки действующему законодательству.

"Если эта жалоба будет официально зарегистрирована, состоится проверка. Если жалоба будет обоснована и это подтвердится, должностное лицо получит предупреждение на первый раз. Если должностное лицо попадется во второй раз – это уже неуважение к государственному языку, ведь он получает деньги из госбюджета, действует от имени государства, но язык этого государства не уважает и не применяет. Тогда могут действовать штрафные санкции", – объяснил он.

Кириленко уточнил, что штрафы будут касаться не должностных лиц, а учреждений и организаций.

"А вопрос госслужащих, которые пренебрегают языковым законом, будет рассматривать комиссия высшего корпуса государственной службы или другие соответствующие учреждения в соответствии с законом о госслужбе", – отметил вице-премьер.

На вопрос относительно суммы штрафов Кириленко ответил: "Это второе чтение, все может изменяться. Но если это повторное нарушение и предупреждение не сработало, то это штраф от 300 до 400 необлагаемых минимумов, то есть 5100-6400 грн… Государство будет серьезно относиться к тем, кто нарушает языковое законодательство".

Напомним, подробнее о принятии скандального закона о языках читайте в материале "Апострофа": Донбасс, язык и "пятая колонна": из-за чего перессорились депутаты.

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