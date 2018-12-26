Как повлияло воееное положение на симпатии избирателей: появились цифры

Расчет на то, что введение военного положения позволит отменить выборы или консолидировать вокруг себя патриотически настроенных избирателей, не оправдался.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" (40 тысяч респондентов во всех регионах Украины) проведенного во время действия ВС.

Так, если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, в первом туре победила бы Юлия Тимошенко. За нее готовы проголосовать 21% украинцев, которые определились со своим выбором. Все остальные отстают от нее уже почти вдвое.

Владимира Зеленского поддерживают 13%, Петра Порошенко - лишь 11%, и он даже не попадает во второй тур.

Во втором туре за Юлию Тимошенко голосовать собираются 34% избирателей, а за Петра Порошенко - 18%. Кроме того, согласно результатам опроса, действующий президент во втором туре проигрывает любому сопернику. Юлия Тимошенко же наоборот - побеждает любого конкурента, который сможет выйти с ней во второй тур.