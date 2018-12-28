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Россия начала вмешиваться в украинские выборы: озвучены детали

пятница, 28 декабря 2018, 14:57

Президент Петр Порошенко заявил, что Россия начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс в Украине и Молдове.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По его словам, Кремль использует информационные технологии для дискредитации руководства Украины и Молдовы.

"Последствия этой политики ощущают не только Украина и Молдова, но и большинство стран Европейского Союза", - сказал он во время церемонии открытия украинско-молдавского пункта пропуска "Паланка" в пятницу, 28 декабря, в Одесской области.

Порошенко также напомнил, что в наступающем году в Украине пройдут президентские и парламентские выборы, а в Молдове – парламентские.

"К сожалению, Российская Федерация начала реализовывать сценарий непосредственного вмешательства в избирательный процесс. Это и пятая колона, которая готова немедленно бежать и вести переговоры на условиях капитуляции", - сказал он.

Президент также подчеркнул, что никто не хочет мира на востоке Украины больше, чем сами украинцы, но мира на условиях международного права и национальных интересов Украины.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ узнала про массовые попытки спецслужб Кремля использовать аккаунты украинцев в соцсетях для влияния на предстоящие выборы.

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