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Тайный план Кремля по Крыму: Джемилев озвучил секретные данные

пятница, 28 декабря 2018, 10:11

Российская Федерация с момента оккупации завезла в Крым от 800 тысяч до 1 миллиона своих граждан.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, ссылаясь на данные Меджлиса, во время выступления в Крымском доме в Киеве, передает УНИАН.

По его словам, данные о население Крыма очень тщательно скрываются.

"Есть некоторые источники, я о них не буду сейчас говорить, которые дают нам основания говорить, насколько увеличилось количество людей в оккупированном Крыму", - отметил Джемилев.

Нардеп подчеркнул, что у Меджлиса есть планы оккупантов о резком увеличении населения Керчи, Севастополя.

"В какой мере они выполняются? Они даже перевыполняются - это тоже видно", - добавил лидер крымских татар.

Он напомнил, что ранее заявлял, что с момента оккупации в Крым завезли около 500 тысяч граждан РФ.

"Когда приезжали наши соотечественники, они говорили, что это мы уменьшили цифру. По оценкам наших соотечественников - там от 800 тысяч до 1 миллиона", - сказал Джемилев.

По его словам, в Крыму очень высокий уровень смертности, который на 33% выше уровня рождаемости. При этом, наибольшая смертность среди коренного населения.

Джемилев пояснил, что в первую очередь на полуостров переселяют военнослужащих, работников внутренних дел, ФСБ, вышедших в отставку.

"Они получают сертификат, который дает право на приобретение жилья в размере 16 кв. м на одного человека. Государство обязано выплачивать денежные средства для приобретения жилья. Если с этими сертификатами в других регионах России проблема, то в Крыму эти сертификаты моментально предоставляются", - отметил нардеп.

По его данным, в Крыму, особенно в Евпатории, Севастополе и Симферополе активно строится жилье, в первую очередь, для переселенцев из РФ.

Как сообщал "Апостроф", также стало известно, что оккупанты отгородили Крым от материковой Украины.

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