Оккупанты отгородили Крым от материковой Украины: опубликованы фото

Российские пограничники заявили о завершении строительства 60-километрового заграждения на админгранице с Украиной в оккупированном Крыму.

Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Погрануправления ФСБ.

"Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения протяженностью более 60 км и размещенных на нем сотнях датчиков различных типов действия, расположенных как скрытым, так и открытым способом.

Также заграждение оснащено системами телевизионного видеонаблюдения, в том числе тепловизионной аппаратурой и вибрационными и радиолучевыми датчиками.

"Использование этих комплексов на крымском участке границы необходимо из-за угроз - таких, как попытки прорыва диверсионно-разведывательных групп сопредельного государства на территорию Крыма, попытки организации контрабанды оружия, боеприпасов, товаров и грузов, табачной и алкогольной продукции, ГСМ, наркотиков, психотропных веществ, нарушения госграницы и ее режима со стороны украинских граждан с хозяйственно-бытовыми целями", - объяснили оккупанты.

Ранее на сайте госзакупок РФ сообщалось, что обустройство заграждения в Крыму обойдется более чем в 200 млн рублей. Гарантийный срок эксплуатации на инженерное заграждение и дополнительное оборудование к нему - не менее 10 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что на путинский мост в Крым потратят еще почти 100 млн.