Луценко резко высказался об убийствах Гандзюк, Шеремета и Гонгадзе

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сделал заявление об убийствах активистки Екатерины Гандзюк, журналиста Павла Шеремета и журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По словам Луценко, следствию известна фамилия заказчика убийства Екатерины Гандзюк, но прокурор до сих пор собирает доказательства.

"Следствие назовет. Фамилия будет озвучена тогда, когда следователь прокурор будет иметь достаточно доказательств. Я эту фамилию уже знаю", - сказал он.

Также, как сообщает "Украинская правда", генпрокурор заявил, что сузился круг подозреваемых в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.

"Круг подозреваемых в исполнении очень серьезно сузился", - ответил прокурор на вопрос о "ниточке" в деле убийства Шеремета, о которой заявлялось ранее.

Луценко заявил, что он не может сказать, до какого количества лиц сузился круг подозреваемых.

"С нескольких тысяч до нескольких сот", - ответил он на уточняющий вопрос.

При этом Луценко сообщил, что речь идет не о заказчиках, а об исполнителях.

"Вместо ответа скажу вам, что даже ФБР не смогла предоставить нам никакой помощи", - заявил Луценко в ответ на вопрос, когда следствие сможет назвать имена убийц.

Кроме этого Луценко высказался и о расследовании дела убийства журналиста Георгия Гонгадзе. Он сказал, что расследование может быть завершено через месяц, если следствие получит оригиналы пленок Мельниченко.

"Можно все завершить за месяц, если Мельниченко привезет в Украину запись и оригинальное записывающее устройство. От чего он отказывается с 2004 года. Чего отказывается? Спросите у Николая Мельниченко", - заявил Луценко.

Как сообщал "Апостроф", жюри премии имени Андрея Сахарова "За журналистику как поступок" посмертно наградило погибших журналистов и общественных деятелей орденом имени Сахарова "за мужество". В частности, награду посмертно получили журналисты Георгий Гонгадзе и Павел Шеремет. А Ранее в МВД Украины засекретили все судебные решения в деле об убийстве Шеремета. Также юрист Маси Найем подал заявление в Государственное бюро расследований об уголовном правонарушении за разглашение информации расследования по делу убийства Екатерины Гандзюк.