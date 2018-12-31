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В Украине официально началась кампания по выборам президента: когда все закончится

понедельник, 31 декабря 2018, 08:17

В понедельник, 31 декабря, в Украине официально стартовала избирательная кампания очередных выборов президента, которая продлится 90 дней.

Верховная Рада Украины 26 ноября назначила очередные выборы президента Украины на воскресенье, 31 марта 2019 года.

С 31 декабря 2018 года по 3 февраля 2019 года включительно ЦИК будет принимать документы от кандидатов в президенты.

До 8 февраля 2019 года включительно должна состояться регистрация кандидатов. После этого ЦИК объявит перечень претендентов на пост главы государства.

Кандидат в президенты должен быть гражданином Украины, который достиг 35-летнего возраста, владеть государственным языком и проживать в Украине в течение 10 последних лет до дня выборов.

Установление результатов выборов происходит до 10 апреля включительно. Публикация результатов в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" - не позднее чем на третий день после подписания протокола о результатах голосования.

Если победитель выборов набирает менее 50% + 1 (что, скорее всего, и произойдет), объявляется второй тур, в котором примут участие два кандидата с наилучшими результатами в первом туре.

Второй тур состоится 21 апреля , с традиционным "днем тишины" накануне. Результаты голосования должны быть установлены не позднее 1 мая , а официально обнародованы все в тех же газетах - еще за три дня.

В течение 30 дней с момента обнародования официальных результатов должно состояться инаугурация - так максимум 3 июня в стране появится новый (старый) президент.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинцам объяснили, как голосовать на выборах с ID-картами вместо паспортов.

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