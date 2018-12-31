В Украине появился первый официальный кандидат в президенты: фото

Бывший министр экологии и природных ресурсов Украины, юрист Игорь Шевченко официально стал первым кандидатом на пост Президента.

Об этом сообщает "24 канал".

Отмечается что экс-чиновник пришел в Центральную избирательную комиссию 31 декабря в 9 часов утра и подал свои документы.

Шевченко идет на выборы как самовыдвиженец. При регистрации он рассказал, что ушел из бизнеса еще 10 лет назад, и сейчас возглавляет благотворительный фонд.

"Я решил идти в президенты из-за того, что имею достаточные знания, хорошее образование, в том числе и украинское и иностранное, и успешный опыт в бизнесе и в государственной сфере, также я обладаю очень большими связями за рубежом. Это (2,5 млн гривен, необходимые для регистрации - "Апостроф") мои личные средства от недвижимости, которые отражены в декларации", - отметил кандидат в президенты.

Как сообщал "Апостроф", 31 декабря, в Украине официально стартовала избирательная кампания очередных выборов президента.