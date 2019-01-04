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Возвращение живого мертвеца: в сети жестко отреагировали на заявление Симоненко о походе в президенты

пятница, 04 января 2019, 08:34

Коммунистическая партия Украины выдвинула кандидатом в президенты своего лидера Петра Симоненко.

Об этом сообщила пресс-служба политической силы.

Данное решение приняли на внеочередном съезде партии 3 января.

Симоненко выразил благодарность партийцам за доверие и заявил, что избирательная кампания будет "драматической по характеру и трагической по последствиям для народа".

Также Симоненко опубликовал в Facebook видеообращение, которое вызвало большое количество гневных комментариев со стороны пользователей сети.

Комментаторы удивились, почему КПУ до сих пор продолжает деятельность, назвав политика "живым мертвецом". Также Симоненко припомнили преступления советского режима и голосование его политсилы за диктаторские законы 16 января 2014 года.

Как известно, в 2015 году Окружной административный суд Киева решил запретить деятельность КПУ. 15 января 2016 года в Киевском апелляционном административном суде открыли производство по апелляционной жалобе КПУ, рассмотрение дела длится до сих пор.

Позже в Министерстве юстиции Украины сообщили, что пока решение суда о запрете не вступило в силу, Компартия может продолжать свою деятельность.

Как сообщал "Апостроф", ранее своего кандидата в президенты официально назвала "Самопомич".

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