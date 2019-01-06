Сами подбрасываем пищу врагу: в Украине указали на хитрость Кремля в гибридной войне

Начав рьяную борьбу с коррупцией в Украине, власть, сама того, не подозревая играет на руку России в вопросах дестабилизирующей пропаганды.

Об этом в колонке на "Апострофе" написал известный политолог Михаил Басараб.

"Теперь подходим к вопросу коррупции. Очевидно, что коррупция в Украине есть. Устраивает ли нас борьба с коррупцией в стране? Очевидно, что нет. Но за эти годы массированная работа враждебной пропагандистской машины привела к явной гиперболизации. В то же время самое главное: украинцев убеждают в том, что Украина – наиболее испорченное государство на планете, она уникальна в своей коррумпированности, является пропащим государством. На самом деле Украина не является какой-то особой в плане лоббизма или коррупции, ведь эти понятия существуют даже в самых развитых странах мира", - уверен он.

По его словам, на данный момент Россия использует тему коррупции в Украине, дабы показать украинцам незначительность их борьбы во время Революции Достоинства.

"Да, в западных странах борьба с коррупцией, очевидно, является более эффективной. Масштабы коррупции там несколько другие, но когда мы говорим о коррупции и приоритетности этой проблемы враждебной пропагандистской машиной, то она сознательно завышает ожидания общества, выносит фокус внимания на проблему коррупции, для того, чтобы она стала приоритетом из приоритетов. Это формирует гиперболизацию этой проблемы, когда по сто раз в день с экранов телевидения через купленные каналы обществу постоянно скармливают один главный месседж: Украина – неполноценное государство, а все за что вы боролись во время Революции Достоинства, не стоит ваших усилий и жертв. А все те, кто ушел на фронт волонтерами и добровольцами, сделали неправильный поступок, потому что они защищают коррумпированную элиту. Вот все это ежедневно скармливают украинскому обществу", - объясняет Басараб.

Эксперт указал еще на один важный момент.

"Конечно, в этой схеме работают и "полезные идиоты". Я не хотел бы обижать волонтеров и добровольцев, занимающихся этой проблематикой, но они должны понимать, что в компании умышленного выпирания этой проблемы, умышленного выставления этой проблемы как мегаключовой проблемы для Украины, их просто в темную используют. А используют для того, чтобы они помогали этой вражеской пропагандистской машине намеренно раздувать масштаб этой проблемы", - продолжает он.

Басараб также объяснил, почему России выгодно мусолить тему коррупции в Украине.

"Хотел бы подчеркнуть, что я не считаю, что в Украине нет коррупции! Она в Украине есть, темпы борьбы с ней нас не устраивают, но мы должны видеть четкую границу, когда говорят правду, а когда нами пытаются манипулировать. Я объясню. Почему важно для России освещать проблему коррупции в Украине? Почему им важно поставить эту проблему в центр фокуса общественного внимания? Ведь именно тогда исчезает из поля зрения другая проблема – проблема России для Украины. Вопросом проблемы коррупции Россия вымещает из массового сознания и фокуса общественного внимания проблему российской угрозы, проблему угрозы гибридной, вооруженной агрессии России против Украины. То есть если общество закопалось в проблеме коррупции, если удалось настроить украинцев против политиков и государства, значит, общество меньше внимания уделяет другой, действительно проблеме №1 – угрозе украинской независимости со стороны России", - резюмирует он.

Подробнее о том, как с помощью манипуляций некоторых СМИ жителей Украины убеждают в том, что наша страна – пропащая, читайте в материале "Апострофа": Хуже чем при Януковиче: как манипулируют мнением украинцев.