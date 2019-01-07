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Захват Россией кораблей в Азовском море: Украина приняла важное решение

понедельник, 07 января 2019, 19:27

Украина подала в Европейский суд по правам человека иск против России из-за захвата украинских моряков в Азовском море.

Об этом в понедельник, 7 января, сообщил в Facebook заместитель министра юстиции, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина.

"Правительство Украины выполнило инструкции суда и подало 7 января 2019 года полноценное заявление по делу # 55855/18", - написал он.

Так, по его словам, правительство требует признания судом факта нарушения Российской Федерацией прав 24-х украинских моряков в ходе незаконного нападения на украинские корабли, ранения и захвата моряков в Керченском проливе 25 ноября 2018 года, их незаконного содержания в пенитенциарных учреждениях РФ и привлечения к уголовной ответственности.

"Правительство Украины считает, что при этом были нарушены ст. 2, 3, 5, 6 и 38 Конвенции", - добавил замминистра.

Уточняется, что упомянутые статьи Европейской конвенции по правам человека касаются, в частности, права на жизнь, запрета пыток, права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд.

Как сообщал "Апостроф", ранее адвокат рассказал, как были ранены украинские моряки россиянами в Азовском море.

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