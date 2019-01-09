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Под зонтиком ФСБ: в Украине высказались о "глазах" России на выборах президента

среда, 09 января 2019, 21:10

Министерство иностранных дел Украины не будет принимать заявки от российских наблюдателей на выборы президента-2019.

Об этом заявил глава МИД Павел Климкин, передает "Громадське".

По его словам, онапригласил ОБСЕ направить наблюдательную миссию на предстоящих выборах.

"Считаю это необходимым, когда речь идет о наблюдателях от страны-агрессора и оккупанта. Кстати, таких прецедентов немало в практике ОБСЕ. А тот, кто видит возможным демократическое волеизъявление в России под зонтиком ФСБ без риска для избирателей, пусть отстаивает свою точку зрения в правовом поле, как и полагается в правовом государстве", - заявил министр.

Как известно, в Украине 31 декабря началась предвыборная кампания выборов президента-2019. Она продлится 90 дней. Выборы президента Украины назначены на 31 марта 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", ранее на выборы президента зарегистрировались еще 4 кандидата.

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