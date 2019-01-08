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На выборы президента зарегистрировались еще 4 кандидата

вторник, 08 января 2019, 17:45

Во вторник, 8 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще четырех кандидатов в президенты Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

В частности, на заседании было принято решение зарегистрировать лидера Социал-демократической партии Сергея Каплина, лидера "Общественно-политического движения "Справедливость" Валентина Наливайченко, лидера "Самопомочи" Андрея Садового и самовыдвиженца Виталия Скоцика.

Ранее ЦИК зарегистрировала также бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, юриста Игоря Шевченко.

"Таким образом, по состоянию на 8 января Комиссия зарегистрировала пять кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах, которые состоятся 31 марта", - говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 31 декабря в Украине официально стартовала избирательная кампания очередных выборов президента, которая продлится 90 дней.

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