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Стало известно о хитром плане Путина, представляющем опасность для Украины

среда, 09 января 2019, 06:32

Президент РФ Владимир Путин для увеличения своего влияния пытается создать более тесные связи с соседней Беларусью.

Об этом сообщает Bloomberg.

Так, Путин ищет пути сохранения собственной власти, в частности, путем объединения с Беларусью.

Сообщается, что просто выйти на пенсию в 2024 году российский президент не может, поскольку не уверен в каких-либо гарантиях личной безопасности, которые мог бы предоставить его преемник, поэтому это делает белорусскую сделку особенно привлекательной.

Отмечается, что еще в 1997 году предшественник Путина Борис Ельцин и белорусский президент Александр Лукашенко подписали рамочный союзный договор.

Так, версия документа 1999 года по существу описывает федерацию двух государств с единой валютой, флагом и эмблемой, общим рынком и единой судебной системой.

В частности, предполагается, что им будет руководить Высший государственный совет, возглавляемый президентами двух стран на основе ротации, "если они не согласятся иначе".

Сообщается, что Лукашенко возглавляет этот орган с 2000 года, но у него не так много реальной власти, потому что договор никогда не был полностью действующим.

Авторы публикации подчеркивают, что Лукашенко хотел получить только экономические выгоды от более тесного союза с Россией, такие как дешевая нефть и газ, но не потерю суверенитета, который наступит в результате реализации союзного договора.

В издании добавляют, что России было дешевле дать ему то, что он хотел, чем добиваться большего, но теперь объединение является политически привлекательным для Путина.

В частности потому, что он сможет взять на себя значительно усиленный Верховный государственный совет в 2024 году, сохранив значительную часть своей власти на всю жизнь без изменения конституции.

Кроме того, по мнению журналистов, мирное воссоединение с белорусами также может быть использовано как компенсация россиянам за недавний разрыв с некогда дружественной Украиной.

В издании добавили, что сейчас у Путина есть возможность "не агрессивно" давить на Беларусь благодаря налоговой реформе, проводимой в РФ. В частности, Беларусь, которая беспошлинно покупает российскую нефть и экспортирует большую ее часть, взимая свои собственные пошлины, придется платить больше.

Сообщается, что в этом году, по данным белорусского Минфина, страна потеряет 300 миллионов долларов из-за российского "налогового маневра", что очень много для страны с экономическим объемом производства около 55 миллиардов долларов, и потери будут расти по мере исчезновения российских экспортных пошлин.

Отмечается, что хотя Лукашенко публично предостерег Россию от попыток поглотить Беларусь, а официальный представитель Путина Дмитрий Песков заявил, что слияние России и Беларуси не является предметом обсуждения, отрицания касаются только полного поглощения, а не более глубокого сценария интеграции с Беларусью.

Авторы публикации считают, что решение вопроса объединения двух стран зависит от того, найдет ли Путин другие способы решения своих политических проблем.

Подробнее о новом витке белорусско-российского конфликта, читайте в материале "Апострофа": Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик.

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