Кравчук рассказал, почему Путин не рискнет идти войной на Украину

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук рассказал, почему глава Российской Федерации Владимир Путин не способен пойти в масштабное наступление на Украину.

Об этом сообщает издание "Факты".

На вопрос журналистов, способен ли Путин пойти в масштабное наступление, Кравчук ответил: "Верю, что нет. И скажу почему. Они аннексировали Крым, но не могут с ним справиться. Представьте, что, не дай Бог, сойдут с ума и оккупируют всю Украину. Их военной мощи на это, может, и хватит. Но ведь потом надо будет заставить украинский народ жить так, как хочет Путин. То есть перевести сюда органы принуждения, потратить огромную часть своего бюджета, чтобы удержать Украину в повиновении. Мы будем биться до последнего. Думаю, что Путин это понимает. Поэтому ему важно сейчас угрожать. Устроил в Керченском проливе провокацию, увидел, как мир реагирует. Слава Богу, реакция была очень острая. Это означает, что цивилизованный мир с нами, о чем свидетельствует принятая резолюция ООН".

Также Кравчук напомнил, что Трамп сказал, что не будет встречаться с Путиным, пока тот не вернет нам моряков и корабли.

"Поиск решения уже идет. Ко мне обращаются некоторые российские СМИ: "Могли бы ли вы участвовать в обсуждении этого вопроса?" То есть вроде как на общественных началах они прощупывают почву", - заявил он.

Также первый президент независимой Украины рассказал о затратах России на армию.

"Президенты ведь воспитаны так: глава государства не делает ошибок. Только сел в кресло, сразу голова - "дом советов". Президент ошибается? Вы что, это невозможно! Путин уже начал понимать, что мир реагирует на его выходки. Я могу долго говорить о том, почему он никогда не пойдет широкомасштабной войной против Украины. Вы знаете, сколько тратит Россия на армию? 60 миллиардов долларов в год. А НАТО - один триллион. Разные цифры и разные возможности!", - рассказал Леонид Кравчук.

Как сообщал "Апостроф", российский публицист и политолог Лилия Шевцова рассказала о главной проблеме, которая возникнет перед российским обществом после ухода президента России Владимира Путина.