"Подавитесь своим томосом": Скабеева отличилась новым скандалом из-за Украины в прямом эфире

В России в прямом эфире политической программы "60 минут" ведущая и пропагандистка Кремля Ольга Скабеева сказала украинцам "подавиться своим Томосом".

Об этом сообщает политолог Алексей Голобуцкий на своей странице в Twitter.

"Скабеева вчера на эфире "Россия-1" громко крикнула в адрес Украины "Подавитесь своим томосом!" Вечные метаморфозы руссо-пропаганды, которая вечно идет по тому же кругу: "ничего не будет", "это отменят", "подавитесь!". Относительно автокефалии церкви, безвиза, Крыма, НАТО", - написал политолог.

В эфире вступивший в перепалку с российским экспертом украинский гость перечислил последние достижения Украины, среди прочего назвав получение Томоса об автокефалии Украинской церкви.

В этот момент у Скабеевой сдали нервы и она выкрикнула: "Подавитесь своим Томосом! Этот Томос вам не дает ровным счетом ничего, забирая у вас патриархат! Тихо!"

В сети данный инцидент вызвал немалый ажиотаж. Пользователи выразили свое мнение о программе и самой Скабеевой.