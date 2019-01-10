РУС. | УКР.

четверг, 10 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.85
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

10 января

13:04
Ляшко предложил повысить минимальную зарплату украинцев до 9 тысяч гривен
12:59
У жены Януковича открыли в Крыму новое развлекательное заведение: фото
12:48
Известный украинский продюсер во второй раз стал отцом: первое фото ребенка
12:45
НАПК не нашло нарушений в декларациях Хомутынника - СМИ
12:41
В деле Манафорта всплыли два украинских топ-олигарха
12:37
Нардеп назвал субсидии схемой для перекачки денег
12:36
Впервые за 30 лет: церемония "Оскар" пройдет без ведущего
12:30
В Москве транспортный коллапс из-за прорыва дамбы: фото и видео ЧП
12:25
И снова "Динамо": скандальный украинский форвард решил вернуться на поле
12:15
Поляки разочаровались: раскрыты истоки конфликта между Украиной и Польшей на почве УПА
12:07
В нашей семье пополнение: дочь Потапа озадачила сеть фото с ребенком
12:03
Все бесплатно и доллар по 8: в сети показали идеальную программу кандидата в президенты
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

У жены Януковича открыли в Крыму новое развлекательное заведение: фото

четверг, 10 января 2019, 12:59

В оккупированном Крыму компания "Меркурий", которую связывают с Людмилой Янукович, женой бывшего президента Украины Виктора Януковича, открыла кинотеатр.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист, поддерживающий крымских оккупантов, Сергей Степанов.

"Жена-то Януковича у нас уже не только два магазина санкционки открыла, но еще и кинотеатр", – пишет Степанов.

Кинотеатр "Мир кино" был торжественно открыт в конце 2018 года. Как гласит табличка внутри здания: "Модернизация кинозала была проведена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино".

Отметим, что магазины ООО "Меркурий" в Крыму "ловили" на продаже товаров, которые в РФ подпадают под санкции. В июне 2016 года представители компании в беседе с изданием ForPost не опровергли принадлежность магазинов Людмиле Янукович.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в декабре 2018 года украинским СМИ от имени информационного агентства УНИАН рассылали пресс-релизы о "смерти" бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Фотовзгляд

Все галереи
Подписания томоса для Украины: главные фото церемонии

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Между Украиной и Польшей замороженная ситуация: нужно что-то делать с Бандерой и УПА - польский историк

Двойные выборы и церковные дрязги: политический прогноз на 2019 год

Если мы будем дальше имитировать борьбу с Путиным, то никто нам больше не поверит – Александр Шевченко

Курс гривны в 2019 году спасут любители оффшоров – Олег Устенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: