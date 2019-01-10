У жены Януковича открыли в Крыму новое развлекательное заведение: фото

В оккупированном Крыму компания "Меркурий", которую связывают с Людмилой Янукович, женой бывшего президента Украины Виктора Януковича, открыла кинотеатр.

Об этом на своей странице в Facebook пишет журналист, поддерживающий крымских оккупантов, Сергей Степанов.

"Жена-то Януковича у нас уже не только два магазина санкционки открыла, но еще и кинотеатр", – пишет Степанов.

Кинотеатр "Мир кино" был торжественно открыт в конце 2018 года. Как гласит табличка внутри здания: "Модернизация кинозала была проведена при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Фонда кино".

Отметим, что магазины ООО "Меркурий" в Крыму "ловили" на продаже товаров, которые в РФ подпадают под санкции. В июне 2016 года представители компании в беседе с изданием ForPost не опровергли принадлежность магазинов Людмиле Янукович.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в декабре 2018 года украинским СМИ от имени информационного агентства УНИАН рассылали пресс-релизы о "смерти" бывшего президента Украины Виктора Януковича.