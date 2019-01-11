Гриценко выдвинули в президенты

В пятницу, 11 января, на съезде партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко единогласно выдвинули кандидатом в президенты от политсилы.

Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Отмечается, что во время съезда в фокусе были три вопроса: о выдвижении кандидата на выборы президента Украины, довыборах Координационного Совета партии "Гражданская позиция" и о довыборах Совета партии "Гражданская позиция".

За кандидатуру Гриценко проголосовали все 256 присутствующих делегатов.

"Для меня это честь и огромная ответственность. Я знаю, как поднять страну и армию. Я не подпишу ни одного популистского закона и международного соглашения, которое противоречит интересам страны. Мне достаточно одного президентского срока, чтобы заложить фундамент. От сегодняшнего решения зависит будущее страны", – сказал политик.

На форуме Гриценко презентовал программу "Честный президент - будет служить людям!". Она базируется на таких основных блоках как справедливость и безопасность в Украине, рост ее экономики. Среди первоочередных решений - внесение закона об импичменте президента, отмена депутатской неприкосновенности, необходимость принятия решения о новой системе.

В вопросе урегулирования ситуации на востоке Украины политик пообещал, что оккупированные территории планирует вернуть дипломатическими, военными, экономическими, санкционные средствами совместно с зарубежными партнерами. По его словам, это возможно осуществить в течение 5-летнего президентского срока.

В экономическом блоке Гриценко рассказал, что за время его президентства не будет бессистемных реформ и опасных экспериментов с экономикой, а планируется экономический рост темпами 10% в год на основе Плана действий, разработанного его командой совместно с Украинской Радой Бизнеса, экономистами и экспертами общественного сектора.

Отдельный блок программы также касается социальной политики. По словам политика, средняя зарплата в Украине будет более 700 евро, соответственно будут расти пенсии.

Уже завтра, 12 января, в 12:00 Гриценко будет подавать документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его в качестве кандидата на выборах президента.

Анатолий Гриценко родился в 1957 году в Черкасской области. Учился в Киевском суворовском училище, затем - в Киевском высшем военном авиаучилище, оба учебных заведения окончил с золотой медалью.

В 2007-2012 годах - депутат Верховной рады Украины. Был министром обороны Украины в трёх кабинетах министров подряд - Юлии Тимошенко, Юрия Еханурова и Виктора Януковича в 2005-2007 годах. Кандидат в президенты Украины в 2010, 2014 годах. Полковник запаса.

По состоянию на 11 января ЦИК официально зарегистрировал 5 кандидатов в президенты: экс-министр экологии и природных ресурсов, юрист Игорь Шевченко, мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый, лидер партии "Общественно-политическое движение" Справедливость "Валентин Наливайченко, лидер Социал демократической партии Сергей Каплин, самовыдвиженец Виталий Скоцик.

Как сообщал "Апостроф", избирательная кампания очередных выборов президента, которая продлится 90 дней, стартовала в Украине 31 декабря.