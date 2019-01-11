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​"Мирный" план по Украине и сговор с Россией: появился прогноз по громкому делу экс-советника Януковича

пятница, 11 января 2019, 09:22

В американских СМИ появилась информация о тайном сговоре по Украине экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с российским агентом.

Об этом идет речь в материале "Апострофа".

В американских СМИ всплыл так называемый тайный мирный план по Украине, который якобы обсуждал Манафорт с Константином Килимником (партнером, которого считают российским шпионом - "Апостроф"). Главная претензия со стороны американских следователей заключается в том, что Манафорт пытался скрыть эту информацию от следствия.

"Правительство делает вывод в этой связи, что первые ответы господина Манафорта на запрос по поводу его встреч и взаимодействия с господином Килимником были ложью прокурорам и следователям Офиса специального прокурора... После раскрытия документов, господин Манафорт "согласился", что он обсуждал или мог обсуждать мирный план по Украине с господином Килимником более одного раза", - отмечается в обнародованном судебном документе.

В свою очередь защита Манафорта утверждает, что клиент просто "забыл" об этом событии. Подобный эпизод, в случае если его удастся доказать спецпрокурору Роберту Мюллеру, дополнительно ударит по нынешнему руководству Белого дома. Ведь фактически получается, что тогдашний представитель команды Трампа влезал во внутренние дела Украины без ее разрешения.

Впрочем, не исключено, что Трамп уже в ближайшее время попытается переиграть ситуацию. Дело в том, что на днях заместитель генпрокурора США, который занимается расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера против Трампа, Род Розенстайн заявил об увольнении из Министерства юстиции. После ухода куратора самого громкого дела в США, который предоставил Мюллеру серьезные полномочия, Трамп явно попытается поставить главного расследователя в стойло. Учитывая это, можно предположить, что сейчас события вокруг дела Трампа будут развиваться крайне быстро. С одной стороны, Трамп должен провести кадровые изменения и этим максимально ослабить Мюллера или вообще уволить его. С другой, понимая эту опасность, вполне вероятно, что Мюллер попытается выбросить несколько козырей, чтобы продемонстрировать преступную деятельность Трампа и его договоренности с Россией.

Будет ли еще фигурировать в этой истории Украина? Вполне вероятно, что да: как это ни парадоксально, но именно Украина во многих вопросах стала гордиевым узлом в отношениях между Россией и нынешним руководством Вашингтона. А учитывая давнюю работу в Украине Манафорта - ключевого звена расследования по Трампу - даже несмотря на всевозможные попытки руководителей силовых органов скрыть это дело, очень похоже, что в контексте этого дела мы еще не раз услышим фамилии украинских политиков и бизнесменов...

Подробно читайте в материале "Апострофа": Новый Уотергейт: как украинский вопрос играет на импичмент Трампа.

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