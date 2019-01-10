Новый Уотергейт: как украинский вопрос играет на импичмент Трампа

В течение последнего месяца в информационном пространстве существенно возросло количество сообщений о расследовании так называемого дела Манафорта. Ряд экспертов заявляет о том, что данное уголовное производство если и не приведет к импичменту президента США Дональда Трампа, то уменьшит его перспективы переизбраться на следующих президентских выборах, которые состоятся в 2020 году. Почему в данной истории, от которой уже третий год лихорадит всю Америку, снова фигурирует Украина, и с чем связан всплеск активности в данном направлении, читайте в материале "Апострофа".

Дело известного американского политтехнолога Пола Манафорта, несмотря на признание им еще в сентябре 2018 года своей вины, продолжает обрастать подробностями. Интересно, что едва ли не впервые за почти три года скандала акцентировано зазвучали фамилии украинских олигархов. Так, 9 января, CNN, ссылаясь на источники, знакомые с делом американского политтехнолога, сообщили о новом украинском следе в данной истории. По данным журналистов, экс-глава Администрации президента Виктора Януковича Сергей Левочкин и самый богатый украинец Ринат Ахметов могли получать от экс-главы избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта данные соцопросов, связанных с президентскими выборами в США 2016 года.

"Сергей Левочкин и Ринат Ахметов - два украинских олигарха, которые годами платили Полу Манафорту за его политическую работу в своей стране, могли быть получателями данных американских опросов, которыми Манафорт поделился с Константином Килимником(партнером, которого считают российским шпионом - "Апостроф") во время президентской кампании 2016 года", - говорится в статье.

Пока не очень понятно, зачем украинским властям были нужны эти социологические данные из США, но эта история навела серьезный шорох. Стоит отметить, что украинский след в "новом Уотергейте", как называют это дело в экспертных кругах из-за опасности этого расследования для дальнейшей политической судьбы президента США Дональда Трампа, тянется с 2016 года, когда в СМИ запустили так называемую амбарную книгу Партии регионов, в которой среди других фиксировались выплаты Полу Манафорту.

По данным американских СМИ, Пол Манафорт во время правления президента Виктора Януковича тайно лоббировал в Вашингтоне интересы "регионалов". При этом в New York Times написали, что Манафорт мог получить от Януковича и Партии регионов $12,7 миллионов. В результате Манафорт после этого скандала был вынужден покинуть предвыборный штаб Трампа. Но на этом история не закончилась - после победы Трампа на президентских выборах эта дело стало поводом для фундаментального расследования деятельности нового главы Белого дома.

После того как президентом стал Трамп, в Украине, где в основном делали ставку на Хиллари Клинтон, на разных уровнях принялись всячески тормозить расследование данного дела. Несмотря на демонстрацию со стороны директора НАБУ Артема Сытника наличия фамилии Манафорта в "амбарной книге", уже в июле 2017 года глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий публично сообщил, что доказательств этого факта не было найдено, назвав "слив" о Манафорте "пиар-технологией".

После длительной паузы, в декабре 2018 года, Окружной админсуд Киева назвал противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко о разглашении информации о Манафорте. "Признано противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника о разглашении и распространенииинформации о гражданине США Поле Манафорте, главе штаба (в момент совершения противоправных действий) кандидата в президенты США Дональда Трампа о наличии фамилии и подписей Пола Манафорта в списках "черной бухгалтерии Партии регионов" в материалах досудебного расследования, что стало следствием вмешательства в избирательные процессы Соединенных Штатов Америки 2016 года и нанесло ущерб интересам государства Украина", - говорится в решении суда. Данное решение вполне может быть связано с желанием власти заслужить дополнительную лояльность в администрации президента США Дональда Трампа накануне президентских выборов, которые состоятся весной этого года.

Дальше - больше. В американских СМИ всплыл так называемый тайный мирный план по Украине, который якобы обсуждал Манафорт с упомянутым выше Константином Килимником. Главная претензия со стороны американских следователей заключается в том, что Манафорт пытался скрыть эту информацию от следствия.

"Правительство делает вывод в этой связи, что первые ответы господина Манафорта на запрос по поводу его встреч и взаимодействия с господином Килимником были ложью прокурорам и следователям Офиса специального прокурора... После раскрытия документов, господин Манафорт"согласился", что он обсуждал или мог обсуждать мирный план по Украине с господином Килимникомболее одного раза", - отмечается в обнародованном судебном документе.

В свою очередь защита Манафорта утверждает, что клиент просто "забыл" об этом событии. Подобный эпизод, в случае если его удастся доказать спецпрокурору Роберту Мюллеру, дополнительно ударит по нынешнему руководству Белого дома. Ведь фактически получается, что тогдашний представитель команды Трампа влезал во внутренние дела Украины без ее разрешения.

Впрочем, не исключено, что Трамп уже в ближайшее время попытается переиграть ситуацию. Дело в том, что на днях заместитель генпрокурора США, который занимается расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера против Трампа, Род Розенстайн заявил об увольнении из Министерства юстиции. После ухода куратора самого громкого дела в США, который предоставил Мюллеру серьезные полномочия, Трамп явно попытается поставить главного расследователя в стойло. Учитывая это, можно предположить, что сейчас события вокруг дела Трампа будут развиваться крайне быстро. С одной стороны, Трамп должен провести кадровые изменения и этим максимально ослабить Мюллера или вообще уволить его. С другой, понимая эту опасность, вполне вероятно, что Мюллер попытается выбросить несколько козырей, чтобы продемонстрировать преступную деятельность Трампа и его договоренности с Россией.

Будет ли еще фигурировать в этой истории Украина? Вполне вероятно, что да: как это ни парадоксально, но именно Украина во многих вопросах стала гордиевым узлом в отношениях между Россией и нынешним руководством Вашингтона. А учитывая давнюю работу в Украине Манафорта - ключевого звена расследования по Трампу - даже несмотря на всевозможные попытки руководителей силовых органов скрыть это дело, очень похоже, что в контексте этого дела мы еще не раз услышим фамилии украинских политиков и бизнесменов...