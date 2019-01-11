Россия может продать часть территории: чем это опасно для Украины

Взамен на решение проблемы спорных Курильских островов в пользу Японии, президент России Владимир Путин может потребовать признания с ее стороны аннексии Крыма.

Об этом в колонке на "Апострофе" написал российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Вполне может быть, что Москва будет требовать взамен не только инвестиции, но и признания Японией аннексии Крыма. Поскольку для Путина очень важна пропагандистская составляющая, было бы логично, если бы он поступил именно так. Таким образом он напомнил бы общественному мнению, что Крым – наш, потому что эта тема уже не вызывает былых восторгов. Скажет: "Да, мы отдали эти острова потому-то и потому-то. Но сравните, какой Крым замечательный и какие это маленькие японские островки", - уверен он.

По его словам, рано или поздно Курильские острова придется отдать, потому что денег для развития Дальнего Востока нет и не будет. А они нужны не для развития, а чтобы регион по крайней мере не деградировал.

"Крым оттяпали, и народ в восторге, но ведь туда нужно вкладывать – и вкладывают – каждый год примерно 100 млрд рублей, которые изымаются из других статей бюджета, из других регионов. В частности, из того же Дальнего Востока. Когда начали строить Крымский мост, перестали строить мост через реку Лена, что резко сказалось на торможении качества территориальной освоенности Якутии. Пока что Путин смотрит на общественное мнение, посылает сигналы японцам… А японцы уже лет двадцать разминают тему Курильских островов. Каждый японский премьер мечтает вернуть их Японии, но не получается. А у России эти четыре острова как у собаки на сене: люди там живут, как ссыльные. Попасть на эти острова никому не хочется – в основном там военные городки. А в смысле преобладающей идеологической установки – это наша святая нетленная земля. Значит, будете наблюдать, как они деградируют под вашим контролем", - объясняет политолог.

По мнению Орешкина, по сему становится понятно, что Россия утрачивает контроль над Дальним Востоком.

"Соответственно, у Путина простой вариант: отрезать кусочек Дальнего Востока – эти четыре проклятых острова, отдать их японцам и получить от Японии очень хорошую компенсацию, которую потратить на освоение того же Дальнего Востока. То, что Путин посылает эти сигналы, свидетельствует о том, что он не совсем сумасшедший. Но страна реагирует, как сумасшедшая: требует, чтобы он не предавал, не сливал, своей земли не отдавал ни пяди. А только наоборот – завоевывал чужую. Понятно, что рано или поздно Путин или тот, кто его сменит, будет вынужден отдать Курильские острова. Чем раньше это будет сделано, тем лучше сможет продвинуться континентальная территория Дальнего Востока. Потому что вкладывать нужно не только деньги, но и время", - разъясняет эксперт.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Готов отдавать территории: Путин задумал неприятный обмен для Украины.