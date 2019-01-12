Крым в обмен на "черную яму": в России спрогнозировали расчетливый ход Путина

Решив проблему спорных Курильских островов, президент России Владимир Путин тем самым пытается снять с повестки дня вопрос Дальнего Востока, который "быстро опускается в черную яму".

Такое мнение в колонке на "Апострофе" высказал российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Соответственно, если отдать эти четыре острова, можно будет получать японское финансирование на развитие территорий. Получается понятный конфликт: с одной стороны, советское население, воспитанное в традиции "врагу не отдадим ни пяди", а с другой, интересы регионального развития, причем болезненные, потому что Дальний Восток довольно быстро опускается в черную яму", - уверен он.

При этом, по его словам, понятно, что даже в терминах Владимира Путина дальневосточная территория обладает очень высокой ценой – военной.

"Там Тихий океан, Китай, Япония, Соединенные Штаты через Берингов пролив. Дальний Восток надо обязательно удерживать под контролем, держать там население, военных, технику, инфраструктуру, чтобы иметь возможность подтянуть войска. Это предмет непритворной заботы Кремля. И все равно эта территория провальная, потому что не хватает денег, чтобы туда вкладывать", - добавляет политолог.

По словам Орешкина, Кремль очень переживает по поводу Китая, резко усиливающего геополитическую влиятельность.

"Япония в военном отношении не так устрашающа, как Китай, зато у нее много денег. И было бы очень хорошо, если бы она инвестировала в Дальний Восток свои капиталы. Для этого есть одно препятствие: Япония считает, что четыре острова Курильской гряды у нее отняли незаконно. Эти острова были японскими всегда: там жили японские люди, там были японские земли. И это очень болезненно воспринимается в Японии", - добавляет эксперт.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Готов отдавать территории: Путин задумал неприятный обмен для Украины.