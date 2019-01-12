Отравить народ Донбасса руками Порошенко: боевики выдумывают новые фейки про ВСУ

Боевики так называемых ЛНР-ДНР продолжают распространять фейки о химической атаке на Донбассе со стороны Украины.

Об этом сообщает "Апостроф".

Перед праздниками тема химатаки начала эксплуатироваться с новой силой. По версии так называемого замначальника "народной милиции" ДНР Эдуарда Басурина, ВСУ и британские инструкторы не отказались от планов отравить народ Донбасса, но до сих пор не сделали это из-за возникших творческих противоречий и концептуальных расхождений.

"Так, кровавые каратели ВСУ оказались не такими уж и кровавыми и хотели только инсценировать химическую атаку, в то время как бриты потребовали реального хардкора с жертвами, кровью, тысячами трупов", - говорится в сообщении.

По словам замначальника "народной милиции" ДНР, так как противоречия оказались непреодолимыми, вынести соломоново решение поручили Петру Порошенко.

"Для разрешения спора решено привлечь высшее руководство в Киеве. Окончательный вариант развития событий с применением химических отравляющих веществ выберет президент Украины Петр Порошенко", - заявил Басурин.

Очевидно, Порошенко решил не делать выбор, а реализовать одновременно два сценария (мудрое решение). Так, фейковый глава ДНР Денис Пушилин отметил, что Киев создает в Украине аналог "Белых касок" - подразделений, которые будут фальсифицировать доказательства химатаки боевиков и РФ на свободную территорию Украины. Напомним, что Россия и официальные власти Сирии обвиняют местную неправительственную организацию "Белые каски" в фальсификации доказательств химатаки войск Башара Асада на сирийские города.

Подробней читайте в материале "Апострофа" - "Кровавые британцы, расстрелы военных и трупы для искусства: боевики придумали новую тактику против Украины".