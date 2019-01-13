Порошенко потроллил Россию сталинским "томосом"

Президент Украины Петр Порошенко предложил представителям Русской православной церкви продемонстрировать свой томос об автокефалии с необходимыми подписями.

Данное заявление он сделал 13 января во время выступления на площади возле Спасо-Преображенского Кафедрального Собора в Виннице, передает пресс-служба главы государства.

"И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут томос... А где их томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда - ее не спрячешь", - сказал Глава государства.

Он также отметил, что двери каждого храма должны быть открыты перед украинцами, которые не должны спрашивать "какого патриархата церковь, и вся церковь должна быть единая".

Порошенко также поблагодарил вселенского патриарха Варфоломея за его усилия и твердую позицию в вопросе предоставления томоса об автокефалии ПЦУ.

"Я еще раз хочу поблагодарить Его Святейшества Вселенскому Патриарху Варфоломею за веру, за мудрость, за смелость и решительность, так и количество угроз, с которыми столкнулся Его Святейшество, превышает все разумные пределы", - сказал президент.

Как сообщал "Апостроф", 9 января, в Стамбуле члены Синода Вселенского Патриархата подписали томос об автокефалии для Украинской церкви.