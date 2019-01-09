Синод Вселенского патриархата сделал последний шаг по томосу для Украины: фото

В среду, 9 января, в Стамбуле члены Синода Вселенского Патриархата подписали томос об автокефалии для Украинской церкви.

Об этом сообщает "ТСН".

Как отмечается, все члены Синода поставили свои подписи под документом. Теперь томос окончательно оформлен. В течение нескольких дней он вернется в Украину.

Напомним, в понедельник, 7 января, украинцы могли увидеть томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины, по этой причине организовав огромную очередь.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 6 января, Вселенский патриарх Варфоломей в своей резиденции на Фанаре в Стамбуле вручил томос об автокефалии предстоятелю Православной церкви Украины митрополиту Епифанию. В тот же день его самолетом привезли из столицы Турции в Киев.